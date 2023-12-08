«Почта России» будет выдавать посылки по биометрическим данным

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что в ближайшем будущем граждане смогут получать посылки в отделениях «Почты России» по биометрии.

По его словам, в настоящее время уже реализован вход на «Госуслуги», электронная подпись, открытие счета в банке.

— Работаем на эту тему с РЖД, с «Почтой России» при получении посылок, пробуем масштабировать на другие города вход в метро, — отметил он.

По словам вице-премьера, также совсем скоро можно будет использовать биометрию для оплаты товаров.

В следующем году в планах работа над использованием биометрии взамен водительских прав и документов, удостоверяющих личность. Вместе с тем, с ее помощью можно будет даже открывать бизнес.

Ранее редакция сообщала, что проход в метро по биометрии будут внедрять в Новосибирске.