Прокуратура не будет обжаловать приговор экс-сенатору Лаптеву в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области не будет обжаловать приговор бывшему депутату Заксобрания Новосибирской области и экс-сенатору Владимиру Лаптеву. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Станислав Ксензов.

— Оснований для обжалования вынесенного судом приговора прокуратура области не усмотрела. Лаптев на стадии предварительного следствия заключил досудебное соглашение, условия которого он выполнил, — сказал он.

Напомним, Владимир Лаптев был задержан в сентябре 2022 года. Тогда же «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В октябре текущего года депутатские полномочия Лаптева были прекращены. 27 ноября 2023 года Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес приговор в отношении Владимира Лаптева. Он признан виновным по двум эпизодам мошенничества с использование служебного положения в крупном размере, даче взятки должностному лицу и получении взятки в особо крупном размере. Бывший депутат приговорен к пяти годам колонии строгого режима, штрафу в 11,9 миллиона рублей и четырехлетнему запрету на занятие должностей в госорганах.

Обвинение по совокупности преступлений просило суд назначить Лаптеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 35,8 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Владимир Лаптев досрочно лишился депутатского мандата.