Прокуратура не будет обжаловать приговор экс-сенатору Лаптеву в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области не будет обжаловать приговор бывшему депутату Заксобрания Новосибирской области и экс-сенатору Владимиру Лаптеву. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Станислав Ксензов.
— Оснований для обжалования вынесенного судом приговора прокуратура области не усмотрела. Лаптев на стадии предварительного следствия заключил досудебное соглашение, условия которого он выполнил, — сказал он.
Обвинение по совокупности преступлений просило суд назначить Лаптеву наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 35,8 млн рублей.
Ранее редакция сообщала, что Владимир Лаптев досрочно лишился депутатского мандата.
Фото редакции Infopro54
Рубрики :
Регионы:
Теги :