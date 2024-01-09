Ограничения для движения транспорта сняли на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области сняли ограничения движения пассажирского и грузового транспорта на федеральной трассе «Иртыш». Об этом Infopro54 сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

— Все ограничения на движение транспорта на трассе Р-254 «Иртыш» сняты с 6 утра, — сообщили в ТУАД.

Временное ограничение движения было введено с 19:00 до 22 часов 8 января на трассе Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области (с 947 по 1018 км). Это было связано с экстремальными метеоусловиями: метель, сильный порывистый ветер и гололед.

Ранее редакция сообщала о смертельной аварии на трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе, в которой погибли четыре человека и пострадал ребенок.