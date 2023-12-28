Почта России внедрила новую систему для доставки пенсий и соцвыплат

По сведениям пресс-службы Почты России, в режиме онлайн система способна выявить, количество раз и время, когда клиента посещал почтальон, а также его имя и сведения о вручении адресату пенсионной выплаты или социального пособия. Если этого не произошло, система называет причину.

Так, если получателя не оказалось дома, почта назначит повторную доставку и установит за ней ежедневный контроль.

Кроме того, система может отследить ситуации, когда целый ряд выплат доставляется по одному и тому же адресу, но в разные дни. В данном случае выстраивается график таким образом, чтобы почтальоны могли доставить все ежемесячные выплаты, положенные клиенту, единовременно.

В Почте России добавили, что большая доля отчётов и сопроводительных реестров хранятся только в электронном виде в новой информационной системе. А на выплатных поручениях больше нет повторяющегося текста. Это, в свою очередь, дает возможность уменьшить их формат, сохранив при этом размер шрифта и выделив на бланке самое главное для получателя.

Ранее редакция сообщала, что «Почта России» будет выдавать посылки по биометрическим данным.