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Чем недовольны новосибирские предприниматели?

Или как области подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ.
  • 21/06/2019, 10:17
Автор: Юлия Данилова
Чем недовольны новосибирские предприниматели?
Несмотря на рост доли региональных налоговых льгот и субсидий от налоговых доходов, оценка бизнесом мер государственной финансовой поддержки в регионе ухудшилась.

В инвестиционном послании, озвученном на инвестсовете, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул несколько факторов, на которые акцентировали внимание предприниматели в ходе опроса при подготовке Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов АСИ. В числе прочих эти факторы оказывают влияние на место субъекта федерации в рейтинге. Напомним, Новосибирская область в 2019 году осталась на 19 месте в топ-20.

— В Стратегию социально-экономического развития области на период до 2030 года включен инвестиционный портфель из 51 проекта на 134 млрд рублей и инфраструктурный план, состоящий из 74 проектов на 371 млрд рублей. Пока есть перекос в сторону бюджетных инвестиций, поэтому первоочередной является задача по улучшению инвестклимата и инвестиционной активности, в первую очередь внебюджетной, — подчеркнул Травников.

Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Новосибирская область осталась в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Хотя за год в рейтинге АСИ регион улучшил 15 показателей, по 18 существенных изменений нет, а по 11 была отмечена отрицательная динамика. В частности, глава региона сообщил, что по итогам 2018 года предприниматели отметили: на прохождение различных разрешительных процедур на строительство в области уходит в среднем 90 дней (ранее 105, в регионах–лидерах — 58). Травников предупредил коллег из минстроя и органов местного самоуправления — при подготовке предложений в новую «дорожную карту» ориентироваться на показатель не более 60 дней.

По сравнению с рейтингом 2018 года в регионе улучшился показатель по подключению электроэнергии: с 89 до 74 дней. Бизнес повысил оценку министерству ЖКХ и региональным ресурсоснабжающим организациям с 3,5 до 4. Травников подчеркнул, что это важный фактор улучшения инвестиционного климата, и поставил задачу на следующий год: сократить время подключения к электросетям до 50 дней.

— В прошлом году я неоднократно критически высказывался в адрес наших электросетевых компаний в части надежности подачи электроэнергии и дефицита мощностей в основных перспективных точках питания, — отметил глава региона. — Если говорит про надежность, то тут ситуация меняется в лучшую сторону. В этом году мы не отмечаем веерного массового отключения электроэнергии на территории области. Возможно, это результат более жестких подходов к рассмотрению и утверждению инвестиционных программ сетевых компаний со стороны департамента по тарифам и министерства ЖКХ или климатические условия.

Однако, губернатор отметил, что претензии со стороны бизнеса в адрес электроэнергетиков на дефицит мощностей по реализации инвестпроектов сохраняются. Этот вопрос актуален даже для Промышленно-логистического парка (ПЛП). Кроме того, во всех районах области к нему обращались бизнесмены с жалобами на внеплановые отключения и нарушения параметров, которые приводят к выходу из строя современного оборудования.

— Это встречается сплошь и рядом. Попрошу департамент по тарифам и министерство ЖКХ еще более жестко подойти к рассмотрению инвестпрограмм. Как показывают сигналы, очевидно, внутренние резервы у наших сетевых компаний для решения этих важных для региона задач все-таки были, — заявил Травников. — Предлагаю на второе полугодие включить на рассмотрение инвестсовета вопрос по снятию в регионе ограничений по подключению к электроснабжению.

В 2019 году область также продолжит работу по реформе контрольно-надзорной деятельности. По опросам предпринимателей, доля новосибирских компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий, сократилась с 34% до 24%. Эти темпы губернатор поручил сохранить. По сравнению с рейтингом 2018 года немного улучшилась оценка работы совета по инвестициям и АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», но пока она не превышает среднюю оценку по стране.

По данным рейтинга, за год в области снизились оценки бизнеса по доступности и качеству инфраструктуры, в первую очередь — дорожной и инвестиционной.

 — Мы понимаем, что это не результат снижения качества наших дорог, а говорит о том, что развитие региона и запросы со стороны экономики опережают достаточно высокие темпы дорожного строительства, которые мы взяли в прошлом году. Вопрос развития инфраструктуры важен не только для области, но и всех регионов страны. На его решение направлены нацпроекты. В этом году в Новосибирской области на их реализацию из всех источников будут направлены более 20 млрд рублей, — заявил Травников.

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По эффективности процедур постановки на кадастровый учет регион переместился из лидеров в регионы-середнячки (рост с 25 до 27 дней). Для того чтобы вернуться в категорию лидеров, регион должен за год сократить среднее время постановки на кадастровый учет с 27 до минимум 22 дней.

— Несмотря на рост доли региональных налоговых льгот и субсидий от налоговых доходов — 16% (в 2018 году 13%), оценка бизнесом мер государственной финансовой поддержки в регионе ухудшилась— 1,99 баллов (в 2018 году — 2,83 балла). Вынужден констатировать, что мое поручение по подготовке предложений по изменению порядка и правил поддержки инвестпроектов минэкономразвития в феврале 2019 года провалил, — заявил губернатор. — После инвестсовета мы продолжим обсуждение этих предложений. Прошу подключиться минсельхоз, миннауки, минпромторг и другие ведомства, предоставляющие бизнесу господдержку, чтобы у нас был комплексный, сбалансированный пакет мер господдержки, максимально эффективно использующий бюджетные ресурсы и налоговые льготы.

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Тем не менее, несмотря на указанные бизнесом проблемы, по уровню развития малого предпринимательства область по-прежнему входит в число лидеров по стране как по количеству субъектов СМП (57) на 1 тысячу человек, так и по доле работников малого бизнеса в общей численности занятого населения (29,76%).  Регион в числе лидеров по доле рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях.

Новую редакцию «дорожной карты» для подготовки к получению Национального инвестиционного рейтинга региона в 2020 году минэкономразвития области должен представить на подпись губернатору до 15 июля. В стратегических планах территории — войти в топ-10 рейтинга.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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