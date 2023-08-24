Почта России закупит беспилотники Партизан, разработанные в Новосибирске

— Аэромобильность для нашей страны обозначает связанность территорий. Это мобильность там, где на сегодняшний день вообще нет транспорта либо, где есть только автомобильный транспорт. Все это имеет не столько экономический, сколько социальный эффект, — отметил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов на панельной дискуссии «Перспективы развития городской аэромобильности на горизонте 2050 года» в рамках форума «Технопром-2023».

Он уточнил, что речь идет не столько о междугородних перевозках, сколько о доставке грузов в труднодоступные населенные пункты, например, в Томской области.

Один из проектов, который уже реализуется в России — беспилотный самолет короткого взлета и посадки «Партизан». Первые шесть серийных экземпляров самолета будут изготовлены для «Почты России». Первый из них планируется создать уже в сентябре текущего года. Где будет организовано производство «Партизана» Ян Чибисов не уточнил.

Директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук сообщил редакции, что не в курсе этих планов.

Согласно информации, размещенной на сайте Фонда перспективных исследований, проект «Партизан» стартовал в сентябре 2019 года. Для отработки технологии группой специалистов Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) создана летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС. Первые полеты машины состоялись в 2021 году.

Максимальная взлетная масса самолета составит 3 800 кг. Он будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тыс. км. Максимальная скорость у земли составит 315 км/ч. В случае отказа маршевого двигателя электромоторы могут обеспечить полет до выбранной безопасной посадочной площадки. Отмечается, что в результате доработки, длина разбега и пробега самолета сокращена до 30 и 50 метров соответственно. При взлете и посадке самолет получает свойства вертолета. Причем, его полет будет обходиться в два-три раза меньше, чем у винтокрылых машин.

Ранее сообщалось, что производство «Партизана» намерены запустить в научно-производственном центре, который планируется создать в Новосибирской области. Стоимость центра оценивалась в 2 миллиарда рублей.

Отмечается, что машина может применяться как разведывательный и транспортный летательный аппарат, для проведения авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, для проведения спасательных операций и тушения пожаров, в санитарной авиации, а также для проведения аэромониторинга и грузопассажирских перевозок.

Ранее редакция сообщала, что выпуск серийных экземпляров беспилотного самолета «Партизан» запланирован на 2024 год.