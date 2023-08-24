Рекламодателям

Почта России закупит беспилотники Партизан, разработанные в Новосибирске

  • 24/08/2023, 18:32
Автор:
Беспилотники для «Почты России» изготовят в Новосибирской области
Ранее их производство планировали запустить в Новосибирске.

— Аэромобильность для нашей страны обозначает связанность территорий. Это мобильность там, где на сегодняшний день вообще нет транспорта либо, где есть только автомобильный транспорт. Все это имеет не столько экономический, сколько социальный эффект, — отметил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов на панельной дискуссии «Перспективы развития городской аэромобильности на горизонте 2050 года» в рамках форума «Технопром-2023».

Он уточнил, что речь идет не столько о междугородних перевозках, сколько о доставке грузов в труднодоступные населенные пункты, например, в Томской области.

Один из проектов, который уже реализуется в России — беспилотный самолет короткого взлета и посадки «Партизан». Первые шесть серийных экземпляров самолета будут изготовлены для «Почты России». Первый из них планируется создать уже в сентябре текущего года. Где будет организовано производство «Партизана» Ян Чибисов не уточнил.

Директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук сообщил редакции, что не в курсе этих планов.

Согласно информации, размещенной на сайте Фонда перспективных исследований, проект «Партизан» стартовал в сентябре 2019 года. Для отработки технологии группой специалистов Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) создана летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС. Первые полеты машины состоялись в 2021 году.

Максимальная взлетная масса самолета составит 3 800 кг. Он будет способен перевозить полезную нагрузку до 1 тонны на расстояние до 1 тыс. км. Максимальная скорость у земли составит 315 км/ч. В случае отказа маршевого двигателя электромоторы могут обеспечить полет до выбранной безопасной посадочной площадки. Отмечается, что в результате доработки, длина разбега и пробега самолета сокращена до 30 и 50 метров соответственно. При взлете и посадке самолет получает свойства вертолета. Причем, его полет будет обходиться в два-три раза меньше, чем у винтокрылых машин.

Ранее сообщалось, что производство «Партизана» намерены запустить в научно-производственном центре, который планируется создать в Новосибирской области. Стоимость центра оценивалась в 2 миллиарда рублей.

Отмечается, что машина может применяться как разведывательный и транспортный летательный аппарат, для проведения авиационно-химических работ в сельском хозяйстве, для проведения спасательных операций и тушения пожаров, в санитарной авиации, а также для проведения аэромониторинга и грузопассажирских перевозок.

Ранее редакция сообщала, что выпуск серийных экземпляров беспилотного самолета «Партизан» запланирован на 2024 год.

Фото с сайта Фонда перспективных исследований 

456

Рубрики : Технологии

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Фонд перспективных исследований СибНИА Почта России беспилотник


Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
Искусственный интеллект может ошибиться при распознавании дорожных знаков

Искусственный интеллект может ошибиться при распознавании дорожных знаков

Эксперты настаивают на жестком контроле за процессом обучения беспилотного транспорта.
Читать статью >>
Экс-министр цифрового развития Новосибирской области ушел в бизнес

Экс-министр цифрового развития Новосибирской области ушел в бизнес

На госслужбе он проработал 34 года, а сейчас вошел в топ-менеджмент лидера рынка телеком-инфраструктуры России.
Читать статью >>
Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель Пригожина

Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель Пригожина

Командир новосибирского отряда предполагает, что взрыв бизнес-джета, в котором летело руководство «Вагнера» имеет украинский след.
Читать статью >>
Новосибирское предприятие получит первый кредит по программе реверс-инжиниринга

Новосибирское предприятие получит первый кредит по программе реверс-инжиниринга

Для закупки оборудования и полной локализации производства на территории Новосибирской области.
Читать статью >>
При создании «Смарт Сити» предлагают использовать опыт Саудовской Аравии

При создании «Смарт Сити» предлагают использовать опыт Саудовской Аравии

Арабские предприниматели готовы предложить свои наработки, а также использовать передовые новосибирские технологии в других странах.
Читать статью >>
Новосибирский производитель тест-систем расширяет производство

Новосибирский производитель тест-систем расширяет производство

За счет финансирования регионального Фонда развития промышленности.
Читать статью >>
Технопарк планирует подать заявки на строительство на еще двух площадках

Технопарк готовит заявки на строительство еще двух очередей

На Николаева пул инвесторов уже сформирован.
Читать статью >>
В Новосибирске создан консорциум по использованию СКИФа в нефтегазовой отрасли

В Новосибирске создан консорциум по использованию СКИФа в нефтегазовой отрасли

Это первое соглашение, подписанное между учеными и представителями реального сектора экономики, по использованию синхротронного излучения.
Читать статью >>
Новосибирская область и Белоруссия определили приоритеты работы в станкостроении

Новосибирская область и Белоруссия определили приоритеты работы в станкостроении

Республика готова поставлять региону технологии и участвовать в НИОКР, а новосибирцы ставят на компетенции по высокопрочным материалам, оптике, лазерам и позиционированию.
Читать статью >>
Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум

Вывод технологий МедБиоТеха на рынок ускорит новый консорциум

В него вошли ученые, учреждения здравоохранения и предприятия Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алина Атланова, соучредитель транспортной компании ООО «Люгрос», член правления СААП

Алина Атланова: И клиенты, и грузоперевозчики в шоке от роста цен

За вторую неделю августа на некоторых направлениях они выросли на 20-30%.
Все материалы
Технопром
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ливни и град вернутся в Новосибирск 25 августа
24/08/23 19:47
Общество
Здесь вам не Сочи: спасатели предупредили о коварстве вернувшейся в Новосибирск жары
24/08/23 19:34
Общество
Новосибирские врачи спасли от ампутации ноги пациента весом 200 кг
24/08/23 19:29
Медицина
Почта России закупит беспилотники Партизан, разработанные в Новосибирске
24/08/23 18:32
Технологии
Дорожники полностью перекроют движение на трассе Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий 27 августа
24/08/23 17:14
Город
Искусственный интеллект может ошибиться при распознавании дорожных знаков
24/08/23 17:08
Город Технологии Транспорт
Шотландских кошек и 9-килограммового кота привезут на ярмарку-раздачу
24/08/23 17:00
Общество
Топ ярких мероприятий в Новосибирске на 26—27 августа
24/08/23 16:47
Общество
Александр Карелин пожал руку генералу МЧС Виктору Орлову
24/08/23 16:46
Город
Этой осенью в Новосибирской области, возможно, разрешат разводить костры
24/08/23 16:35
Общество
Импортозамещение на СКИФе обсудили на «Технопроме-2023»
24/08/23 16:23
Власть Технологии
День траура объявлен в офисе ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
24/08/23 16:17
Общество
Официальное открытие 94-го сезона в «Глобусе» состоится 1 сентября
24/08/23 15:25
Культура
Дело банды ювелирных налётчиков начали рассматривать в суде Новосибирска
24/08/23 15:15
Право&Порядок
«Сказала, что беременна»: новосибирец убил супругу и спрятал тело в парке
24/08/23 15:09
Происшествия
Андрей Травников поддержал новый воспитательный патриотический проект
24/08/23 15:02
Власть Общество
Стало известно, что произошло с военными, лежащими у бани в Новосибирске
24/08/23 15:01
Происшествия
Тела двух военных нашли прохожие у входа в баню в Новосибирске
24/08/23 14:51
Происшествия
Жители Новосибирска в конце октября увидят первый снег
24/08/23 14:16
Город
В Яркуле эксгумировали тело мужчины, в убийстве которого обвиняют полицейских
24/08/23 13:46
Право&Порядок
Популярное
Популярные рецепты заготовки баклажанов на зиму
24/08/23 14:48
Родителям школьников предложили в День знаний предоставить официальный выходной
24/08/23 12:47
Что необходимо учесть, чтобы успешно проехать по Крымскому мосту
23/08/23 16:17
Что нужно знать о получении налогового вычета за обучение
23/08/23 14:43
Путин констатировал обвал рождаемости в стране
23/08/23 10:10
Агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку
22/08/23 18:32
Общество
Новости компаний
Новосибирский завод увеличит производство полуприцепов в суровом климате
24/08/23 17:32
Участники Технопрома-2023 узнали об инновациях в сфере медицины от «Ростелекома»
24/08/23 17:22
«Ростелеком» и НГУ будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта
24/08/23 10:56
«Ростелеком» и Правительство НСО договорились развивать здравоохранение
24/08/23 10:49
Рефинансируйте автокредит без страховок и комиссий
24/08/23 10:45
У Банка «Левобережный» лучшие краткосрочные вклады в стране
23/08/23 16:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска