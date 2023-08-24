Новосибирские врачи спасли от ампутации ноги пациента весом 200 кг

48-летний Алексей из Ижевска обратился к врачам Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по поводу тяжёлой деформации стопы. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Патология развилась на фоне некроза одной из костей стопы и ультравысокой массы тела. Алексей при росте 190 сантиметров весил почти 200 килограммов.

Одна из костей стопы была частично раздавлена, поэтому Алексей испытывал невыносимую боль при ходьбе и уже не мог носить обувь.

— К врачам я обратился уже после того, как появилась лёгкая боль при ходьбе и пошёл отёк голеностопного сустава. Если бы я сразу знал, к какому специалисту мне обратиться, то, возможно удалось бы избежать такого развития событий. Когда дошло до полного развала правого голеностопного сустава, было уже слишком поздно, — рассказал о своей проблеме пациент.

По заверению врачей, с таким весом рекомендуется похудеть перед любым хирургическим вмешательством, так как риски при анестезии очень высокие. Поэтому мастерами должны были быть не только хирурги, но и анестезиолог-реаниматолог.

— Была выбрана проводниковая анестезия при УЗИ-навигации, которая «заблокировала» только одну ногу и не воздействовала на весь организм. Методика заключалась в блокаде двух нервов — седалищного и бедренного, — рассказал Дмитрий Никифоров, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, кандидат медицинских наук.

Благодаря слаженной команде мастеров операция увенчалась успехом. Мужчине предстоит еще пройти курс реабилитации: занятия физкультурой, общим оздоровлением и похудением.

— Хочу домой вернуться на своих ногах. Наконец-то я смогу ходить, сесть за руль. Раньше у меня не было такого стремления, но за то время, что я лежал дома, понял, что мечтаю о путешествиях. Планирую после реабилитации заново открыть для себя мир и новые регионы, — мечтает теперь Алексей.

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