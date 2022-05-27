Почти 1 млрд рублей выделен российским школам на закупку госсимволов

Правительство РФ выделит российским регионам около 1 млрд рублей на закупку в школы государственных символов (к ним относятся флаг, герб и гимн страны) в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России».

Субсидии получат школы 31 региона страны, передает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина. Лидерами по объему выделяемых средств являются Дагестан (около 107,5 млн рублей), Нижегородская область (почти 75,9 млн рублей), Челябинская область (55,2 млн рублей).

— Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей, — говорится в документе.

В конце апреля в школах России провели линейки с поднятием флага и исполнением гимна. Полноценно подобную практику в учебных заведениях страны введут с 1 сентября, однако не все регионы стали дожидаться начала нового учебного года.