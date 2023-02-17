Почти 1 млрд рублей правительство России направило на комплекс «Шерегеш»

Почти 1 млрд рублей будет направлено Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Об этом сообщает пресс-служба правительства России. За счёт бюджетных средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В том числе – модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения, а также техническое перевооружение центральной котельной посёлка Шерегеш.

Федеральное финансирование будет разбито на два транша. В 2023 году его объём составит около 711,3 млн рублей, а в 2024 году – 237 млн рублей. Работы идут в рамках государственной программы «Развитие туризма».

Развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» – одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года, которая была утверждена правительством по поручению президента в 2021 году.

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