Шведская Ingka Group распродаст более двух миллионов квадратных метров недвижимости в России

Шведская Ingka Group, которая владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами Мега, приступила к поискам покупателей своей недвижимости на территории РФ. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на источники.

В прошлом году IKEA закрыла все свои торговые точки в РФ, сократила штат сотрудников на собственных производствах и заявила о поиске новых владельцев для всех российских фабрик. Летом состоялась масштабная онлайн-распродажа товаров, которые еще оставались к тому времени на складах.

По данным издания, группа Ingka намерена продать более чем два миллиона квадратных метров недвижимости в РФ, включая торговые центры Мега и площади магазинов IKEA.

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