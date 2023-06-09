Почти 100 миллионов рублей, ввезенных в Россию, могут оказаться фальшивкой

В Россию из Киргизии могли завезти около 100 миллионов фальшивых рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, правоохранители получили анонимное сообщение о том, что в страну должны привезти фальшивые купюры. После этого в Шереметьево двумя отдельными рейсами из Бишкека прилетели граждане Киргизии, в чемоданах которых было 18 и 77 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов их задержали, багаж досмотели. Однако проверять подлинность купюр, по неизвестным причинам, не стали. Они просто вернули денежные средства гостям столицы и пожелали им хорошего отдыха.

В настоящее время ведется проверка сотрудников полиции по статьям «халатность» и «превышение должностных полномочий».

Представители следствия допускают, что из-за неразумных действий правоохранителей в России могли оказаться почти 100 миллионов фальшивых денег.

Ранее редакция сообщала, что россиянка попыталась вылететь в Турцию с золотыми слитками, замаскированными в шоколаде «Аленка».