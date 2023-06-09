В 2023 году новосибирские аграрии приобрели 21 китайский трактор

— В 2023 году мы впервые наблюдаем ощутимый рост китайской техники в регионе. С начала года в иных государствах, включая Китай, новосибирские сельхозпроизводители приобрели 27 машин (21 в КНР). Это больше, чем приобретено техники «Минского тракторного завода», то есть в текущем году доля китайской техники начала кардинально возрастать, — прокомментировал на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что каких-то критических высказываний в отношении китайской техники в Минсельхоз области пока не поступало. При этом министр заявил, что китайцы занимают жесткую позицию по заходу на рынок: речь идет о сотнях тракторов.

— Мои сотрудники провели работу. Что касается тех дилеров, которые работают на территории Новосибирской области, они поставляют технику новосибирским селянам и в соседние регионы, а также для строительной, дорожной отрасли, всего они планируют реализовать в 2023 году 280 тракторов. Это очень много, — говорит Евгений Лещенко. — но мы видим, что аналогичная ситуация складывается на рынке грузовых и легковых автомобилей. Китай достаточно агрессивно заходит на рынок и предлагает вполне конкурентоспособную технику по соотношению качество\цена.

По данным Минсельхоза, в прошлом году хозяйствами Новосибирской области приобретено 2534 единицы сельхозмашин и оборудования на 12,6 млрд рублей.

На 2023 год запланировано приобретение не менее 228 тракторов и 163 зерноуборочных комбайнов.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики присматриваются к китайским грузовикам.