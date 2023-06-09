Вынесен приговор по делу о похищении двух жителей Новосибирска

Железнодорожный суд вынес приговор трём жителям Омска, признанным виновными в похищении людей и вымогательстве денег. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5, 6 и 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, подозреваемые, заманив двух новосибирцев в арендованную квартиру, отобрали у них телефоны, а затем связали и стали требовать 6 тыс долларов, избивая потерпевших и угрожая им раскалённым утюгом.

— После того, как потерпевшие сообщили о месте нахождения денег, двое подсудимых отправились в квартиру на ул.Танковая в сопровождении потерпевшего, — сообщают в суде. — Воспользовавшись тем, что подсудимые отвлечены поиском денег, потерпевший выпрыгнул из окна со второго этажа и сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Подсудимые, не обнаружив денег, направились на автомобиле в Омск, удерживая второго потерпевшего на заднем сиденье автомобиля. Машина была остановлена сотрудниками полиции, подсудимых задержали.

К этому времени подозреваемые похитили у потерпевших документы, личное имущество и деньги на сумму чуть более 2 тыс руб.

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