Почти 1,5 млрд руб. за полгода вложило АО «РЭС» в модернизацию электросетей

Приоритетными задачами инвестиционной деятельности системообразующего электросетевого предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и создание интеллектуальной системы учета.

По итогам первого полугодия 2023 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило почти 1,5 млрд рублей, что почти в 2 раза превышает объем инвестиций за 6 месяцев прошлого года. В отчетном периоде энергетики ввели в эксплуатацию более 117 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, десятки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 44 МВА.

Компания планирует только наращивать темпы реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на модернизацию электросетевых объектов и повышение надежности электроснабжения. До конца 2023 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов, в том числе:

реконструкция и строительство сетей 10-0,4 кВ на территории Барабинского, Новосибирского, Болотнинского, Венгеровского, Колыванского, Мошковского, Искитимского, Тогучинского, Купинского, Краснозерского, Черепановского районов Новосибирской области;

реконструкция электрических сетей 10-0,4 кВ в Новосибирске (ул. Кавказская, Степная, 1-й Кавказский пер., 2-й Кавказский пер., ул. Новоалтайская, ул. Зенитная, ул. Оборонная, ул. Забалуева, ул. Фасадная, ул. Часовая, ул. Барьерная, ул. Смежная, 2, 3, 4, 5-й пер. Окинский, 1, 2, 3, 4-й пер. Бийский, ул. Титова, ул. Кирова, Нижегородская, Воскова, Лобова, Восточный проезд, ул. Учхозовская, ул. Люблинская, ул. Сузунская, и т.д.);

строительство объектов электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения ряда социально значимых объектов, среди которых 3 поликлиники (ул. Степная, ул. Виктора Уса, ул. Татьяны Снежиной) и 2 школы (ул. Николая Сотникова, ул. Спортивная, 21/1) в Новосибирске;

исполнение обязательств, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке приборов учета, вышедших за межповерочный интервал;

Также продолжаются работы по замене силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощностью (2х25 МВА на 2х40 МВА) на высоковольтной подстанции 110 кВ Ересная и установке автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110 кВ Барышевская.

Масштабная качественная реконструкция коснулась и таких важнейших центров питания как ПС 110/10 кВ Искитимская, ПС 110 кВ Вымпел, ПС 110 кВ Тепловая и ПС 110 кВ Северная.

Отдельно стоит отметить реализацию масштабного инвестпроекта по расширению электросетевой инфраструктуры на юго-западе Новосибирской агломерации — строительство ПС 110 кВ Залив. Работы по данному проекту уже вошли в завершающую стадию.

Все инвестиционные проекты, реализуемые АО «РЭС», позволят не только повысить эффективность функционирования электросетевого комплекса Новосибирской области, но и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также создать возможность развития территорий региона.