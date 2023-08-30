Сбер и администрация г. Обь будут развивать инфраструктуру и промышленность города

Основными направлениями взаимодействия станут внедрение новых технологий и совместное развитие инфраструктуры.

Кроме того, Сбер сделает комплекс банковских услуг и льготных программ кредитования с господдержкой доступнее для бизнеса и жителей города.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня г. Обь по праву можно считать одним из самых развивающихся городов Новосибирской области, который становится важной точкой логистики. Сбер активно поддерживает проекты, направленные на развитие региональной промышленности, технологий и инфраструктуры, и мы уверены, что наше сотрудничество с городской администрацией даст ощутимые плоды уже в ближайшем будущем».

Павел Буковинин, глава города Оби Новосибирской области: