В Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска выдало МП «Метро МиР» новое разрешение на строительство станции метро «Спортивная» сроком до 25 декабря 2023 года. Информация об этом была опубликована в документах муниципального портала.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о том, что открыть станцию «Спортивная» планируется до конца текущего года.

Строительства тогда оценили в 2,6 миллиарда рублей. Открытие изначально планировалось на декабрь 2022 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В середине июня 2023 года исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Метро МиР» Алексей Галкин говорил, что планируемый срок окончания строительства станции метро «Спортивная» — 1 октября 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что станция «Спортивная» в Новосибирске приняла первых пассажиров.