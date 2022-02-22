Coca-Cola за год увеличила объем производства в Новосибирске на 23%

Завод Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске объявил о росте производства: в 2021 году было произведено 296,2 млн литров. Это на 22,8% больше, чем годом ранее. В целом, производство на всех 10 заводах Coca-Cola в России выросло на 24% в 2021 году по сравнению 2020 годом, сообщила пресс-служба компании. В настоящее время завод производит напитки под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, BonAqua, Schweppes, Burn, Black Monster, «Добрый», Rich, Fuze.

Новосибирский завод продолжает реализацию экологической стратегии Coca-Cola «Мир без отходов» и активно снижает объем отходов в процессе производства. Кроме того, предприятие инвестирует и в развитие производственных мощностей.

― В 2021 году завод Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске успешно завершил проект по увеличению производительности водоподготовки на 20%, что позволило существенно нарастить ёмкость производства, ― комментирует директор новосибирского завода Ольга Иккес. ― Также в 2021 году мы установили дополнительное оборудование для приготовления энергетических напитков Black Monster.

Coca-Cola в России, объединяющая ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и АО «Мултон», — один из лидеров в производстве высококачественных безалкогольных напитков и один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. На сегодняшний день инвестиции системы Coca-Cola в России превышают 6 миллиардов долларов. Для производства всех напитков в России используются более 95% ингредиентов и материалов от российских поставщиков.

Coca-Cola в России предоставляет рабочие места для почти 7000 высококвалифицированных работников и создает более 60 000 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях.