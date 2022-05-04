Почти 160 млн рублей получит Новосибирская область из федерального бюджета

В России продолжается работа над повышением доступности медицинской реабилитации для инвалидов, а также для пациентов после перенесённых заболеваний, операций и травм. В этом году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием будет направлено более 8,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России. Распоряжение о распределении этих средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Современное оборудование позволит оказывать пациентам эффективное лечение, и такую реабилитацию пройдет еще больше граждан, в том числе амбулаторно и в условиях дневного стационара, — сказал премьер.

Председатель правительства подчеркнул, что такие услуги будут оказываться бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования после назначения врача.

О необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России говорил президент, выступая на съезде партии «Единая Россия» в июне 2021 года. По итогам мероприятия глава государства поручил правительству разработать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделить на эти цели 100 млрд рублей.