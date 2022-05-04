Рекламодателям

ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года

  • 04/05/2022, 15:43
ВТБ Лизинг в 1 квартале 2022 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму 65,9 млрд рублей (с НДС), что в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Новости бизнесаНовый бизнес по направлению операционного лизинга вырос за год почти в четыре раза. Всего компания заключила 5,3 тысяч новых договоров.

Основным драйвером стал сегмент железнодорожной техники – по сравнению с 1 кварталом 2021 года он кратно вырос и составил 64% от всего нового бизнеса компании (42,1 млрд рублей).

Динамично развивалось направление финансирования автотранспорта – объем заключенных сделок в сегменте составил 16,5 млрд рублей (25% от всего нового бизнеса компании). При этом продажи в категории грузовых автомобилей выросли на 36%, общая стоимость переданных в лизинг машин составила 10,5 млрд рублей.

Значительно увеличились объемы профинансированной спецтехники – на 30% до 6,2 млрд рублей. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 9%.

ВТБ Лизинг также заключал сделки с оборудованием для нефте- и газодобычи и переработки, телекоммуникационным оборудованием, оргтехникой, компьютерами и прочим имуществом.

Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Санкт-Петербург (41%), Москву (24%) и Центральный федеральный округ (18%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (в 23 раза), Москве (в 3,6 раза), Центральном (на 79%) и Дальневосточном (на 68%) федеральных округах. В России доля нового бизнеса ВТБ Лизинг за пределами Москвы уменьшилась за год с 82% до 76%.

«В первом квартале компания смогла серьезно увеличить объемы бизнеса в разных сегментах имущества, находя возможности для поставок даже дефицитных товаров. Мы продолжили улучшать свои продукты и процессы, повышая качество сервиса и увеличивая уровень удовлетворенности клиентов. Как и всему бизнесу, в феврале-марте нам пришлось оперативно перестраивать работу, чтобы смягчить влияние негативных явлений в экономике. Мы внимательно следим за изменениями на рынке и быстро реагируем на них, чтобы предлагать клиентам актуальные продукты и оптимальные условия лизинга», — прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников.

582

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : лизинг ВТБ бизнес


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Самыми сложными для российского рынка логистики будут май-июнь

Все материалы
Лента новостей

«Сибагро» открыл в Новосибирске центр по тестированию удобрений

04/05/2022, 18:41

С 20 мая улететь из Новосибирска в Баку можно прямым рейсом

04/05/2022, 18:22

На тендере на реконструкцию корпуса ГНЦ «Вектор» не было конкуренции

04/05/2022, 18:21

На криптовалютном рынке прошла серьезная распродажа

04/05/2022, 18:03
Популярное

Финансовый гороскоп на май для всех знаков Зодиака

04/05/2022, 18:49

Почти 40 тысяч заявлений на новые «детские» выплаты поступили в региональный ПФР с начала мая

04/05/2022, 14:26

Вереница планет появится в небе над Новосибирском в конце мая

29/04/2022, 17:09
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

ВТБ первым в России запустил сбор чаевых через СБП

04/05/2022, 17:47

Банк «Левобережный» начал выдавать льготную ипотеку под 8% годовых

04/05/2022, 17:35

Оксана Дудина назначена территориальным директором Банка Уралсиб в Кемерове

04/05/2022, 17:31

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска