ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес в 2,8 раза в 1 квартале 2022 года

Новый бизнес по направлению операционного лизинга вырос за год почти в четыре раза. Всего компания заключила 5,3 тысяч новых договоров.

Основным драйвером стал сегмент железнодорожной техники – по сравнению с 1 кварталом 2021 года он кратно вырос и составил 64% от всего нового бизнеса компании (42,1 млрд рублей).

Динамично развивалось направление финансирования автотранспорта – объем заключенных сделок в сегменте составил 16,5 млрд рублей (25% от всего нового бизнеса компании). При этом продажи в категории грузовых автомобилей выросли на 36%, общая стоимость переданных в лизинг машин составила 10,5 млрд рублей.

Значительно увеличились объемы профинансированной спецтехники – на 30% до 6,2 млрд рублей. Вклад этого сегмента в новый бизнес компании составил 9%.

ВТБ Лизинг также заключал сделки с оборудованием для нефте- и газодобычи и переработки, телекоммуникационным оборудованием, оргтехникой, компьютерами и прочим имуществом.

Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Санкт-Петербург (41%), Москву (24%) и Центральный федеральный округ (18%). Наиболее динамично объемы продаж росли в Санкт-Петербурге (в 23 раза), Москве (в 3,6 раза), Центральном (на 79%) и Дальневосточном (на 68%) федеральных округах. В России доля нового бизнеса ВТБ Лизинг за пределами Москвы уменьшилась за год с 82% до 76%.