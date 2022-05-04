Трем топ-менеджерам новосибирского завода вынесен приговор

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении зам.директора по конструкторско- технологическому направлению службы организации сервисных центров и техническому обслуживанию АО «НАРЗ» Александра Зобова; директора службы организации сервисных центров по техническому обслуживанию и ремонту АО «НАРЗ» Андрея Костерина и финансового директора ООО «Предприятие «Аэротех» Виктора Янькова.

Органом предварительного следствия топ-менеджерам завода вменялось пособничество путем предоставления средств совершения преступления и устранения препятствий для его совершения в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного им, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

— В 2016 году в результате умышленных совместных преступных действий Лица № 1, Липатникова Ю.Н., Смирнова А.А., Янькова В.А., Костерина А.П., Зобова А.В., совершенных ими с использованием служебного положения Липатникова Ю.Н., последним путем незаконного расходования были похищены вверенные ему денежные средства АО «НАРЗ» в особо крупном размере 67 757 467 рублей 33 копейки, которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению, чем причинили АО «НАРЗ» материальный ущерб на указанную сумму, — говорится в материалах суда. — При проведении судебных прений государственным обвинителем было предложено признать Янькова, Костерина и Зобова виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В итоге, по решению суда Александр Зобов приговорен к лишению свободы на срок 4 года, Андрей Костерин на срок 3 года 11 месяцев, Виктор Яньков на срок 3 года 10 месяцев. Всем назначен испытательный срок 3 года, с возложением обязанности в период испытательного срока: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в сроки, установленные указанным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в апреле апелляция пересмотрела приговор экс-топ-менеджеру АО «НАРЗ» Алексею Мишенину.