Почти 2 тысячи случаев укуса клеща зарегистрировано за неделю в Новосибирске

На прошлой неделе, с 15 по 21 мая, 1 983 жителя Новосибирской области обратились в больницы с жалобами на укус клеща.
Как рассказали в Роспотребнадзоре региона, первое место активности опасных насекомых заняли Новосибирский (407), Искитимский (181) и Тогучинский (136) районы.
В Новосибирске наибольшее количество укусов членистоногих зафиксировано в Советском (130 случаев), Первомайском (67 случаев) и Заельцовском (56 случаев) районах.
2,7% клещей оказались носителями возбудителей клещевого вирусного энцефалита, у 28,8% были обнаружены возбудители энцефалита, у 2,8% — возбудители гранулоцитарного анаплазмоза.
С начала эпидемиологического сезона 3515 жителей области обратились в медорганизации после укусов клеща.
Ранее редакция сообщала о том, что двух детей госпитализировали в Новосибирске после укуса клеща.
Источник фото: Freepik / Автор erik-karits-2093459
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