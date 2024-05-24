Почти 2 тысячи случаев укуса клеща зарегистрировано за неделю в Новосибирске

На прошлой неделе, с 15 по 21 мая, 1 983 жителя Новосибирской области обратились в больницы с жалобами на укус клеща.

Как рассказали в Роспотребнадзоре региона, первое место активности опасных насекомых заняли Новосибирский (407), Искитимский (181) и Тогучинский (136) районы.

В Новосибирске наибольшее количество укусов членистоногих зафиксировано в Советском (130 случаев), Первомайском (67 случаев) и Заельцовском (56 случаев) районах.

2,7% клещей оказались носителями возбудителей клещевого вирусного энцефалита, у 28,8% были обнаружены возбудители энцефалита, у 2,8% — возбудители гранулоцитарного анаплазмоза.

С начала эпидемиологического сезона 3515 жителей области обратились в медорганизации после укусов клеща.

Ранее редакция сообщала о том, что двух детей госпитализировали в Новосибирске после укуса клеща.