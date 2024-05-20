Двух детей госпитализировали в Новосибирске после укуса клеща

За прошлую неделю 1532 человека обратились за помощью в больницы после укуса клеща.

По словам главы Минздрава Новосибирской области Константина Хальзова, на данный момент 31 человек находится в медицинских учреждениях с подозрением на энцефалит. Среди госпитализированных двое детей.

Напомним, клещевой энцефалит считается самой опасной клещевой инфекцией. Самым надежным способом защиты является вакцинация. Также клещи являются переносчиками боррелиоза, риккетсиоза, клещевого тифа. От этих заболеваний прививок нет.

Ранее редакция сообщала о том, что более 600 укусов клещей зарегистрировали за неделю в Новосибирской области.