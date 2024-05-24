Почти 38 млн рублей выделено из бюджета на 6 туристических проектов Новосибирской области

Шесть районов Новосибирской области получат 37,7 млн рублей на модернизацию и развитие туристской инфраструктуры. Средства будут выделены из областного бюджета.

— Мы стараемся стимулировать предложение и в бизнесе, и на уровне муниципальных органов власти. За счет мер поддержки по госпрограмме районы области могут создать новые точки притяжения, повысить конкурентоспособность туристских продуктов, увеличить количество новых рабочих мест и привлечь в сферу туризма частные инвестиции, — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Проект реконструкции Парка культуры и отдыха «Луневка» в Ордынском районе становится победителем конкурса второй раз. На выделенные деньги здесь будет благоустроен пляж и пирс, обновлено дорожное покрытие и созданы парковочные места.

В Барабинском районе на средства субсидии будет отремонтировано здание профилактория «Бараба», в Чановском районе обновят коммуникации, отделку номеров и мебель в небольшой гостинице «Центральная» на 10 номеров.

В Колыванском районе продолжится развитие Исторической деревни Юрт-Ора, которая пользуется спросом у туристов из разных регионов России. На территории деревни открыт музей-усадьба чатского татарина, воссоздана историческая мечеть, проведено благоустройство центральной площади. На средства гранта в этнографическом комплексе появится «Этно кафе-чайхана» на 50 мест, а также запланировано провести модернизацию уличного освещения.

Кроме того, в поселках Маслянино и Кольцово на выделенные средства будут обновлены информационные стенды и навигации.

Всего на участие в конкурсе в министерство поступили заявки из 18 районов области.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, в 2023 году регион посетили 2,9 млн туристов (+ 52,6% по сравнению с 2022 годом). По этому показателю регион входит в топ-10 субъектов РФ.

Напомним, в послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу увеличить турпоток по стране до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВРП до 5%. Всего на поддержку туристической отрасли в 2024 году будет направлено 431 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что туристы, приезжающие в Новосибирск, готовы к экспериментам.