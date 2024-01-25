Почти 200 коррупционных преступлений выявлено в прошлом году в Новосибирской области

Почти 200 коррупционных преступлений было выявлено в прошлом году в Новосибирске.
— За истекший год возбуждено 197 уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных в различных сферах. Для рассмотрения по существу в суд передано более 70 дел, — говорится в сообщении на сайте полномочного представителя президента России в СФО.
В суд передано более 70 дел. Всего за прошлый год возмещено более 1,8 миллиарда рублей.
Отмечается, что всего за прошлый год было рассмотрено более 14,4 тысячи сообщений о преступлениях.
Ранее редакция сообщала о том, что более 2100 коррупционных нарушений выявлено в этом году в Новосибирской области.
Фото: Freepik — jcomp
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