Почти 200 коррупционных преступлений выявлено в прошлом году в Новосибирской области

Почти 200 коррупционных преступлений было выявлено в прошлом году в Новосибирске.

— За истекший год возбуждено 197 уголовных дел о коррупционных преступлениях, совершенных в различных сферах. Для рассмотрения по существу в суд передано более 70 дел, — говорится в сообщении на сайте полномочного представителя президента России в СФО.

В суд передано более 70 дел. Всего за прошлый год возмещено более 1,8 миллиарда рублей.

Отмечается, что всего за прошлый год было рассмотрено более 14,4 тысячи сообщений о преступлениях.

Ранее редакция сообщала о том, что более 2100 коррупционных нарушений выявлено в этом году в Новосибирской области.