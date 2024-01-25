Более 903 тысяч жителей Новосибирской области прошли диспансеризацию

Более 903,5 тысяч жителей Новосибирской области прошли в 2023 году диспансеризацию и профосмотры, что почти на 329 тысяч человек больше, чем в прошлом году. (В 2022 году — почти 574,2 тыс человек). Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. В планах на 2024 год увеличить этот показатель до 1,4 млн человек.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства, директора регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марины Фомичевой, более 30% новосибирцев, прошедших первый этап диспансеризации, были отправлены на второй ее этап (углубленная диспансеризация). Ее прошли почти 80 тысяч человек.

Она уточнила, что среди выявленных на первом этапе диспансеризации заболеваний, на первом месте стоят болезни системы кровообращения, в том числе артериальная гипертония. В 2023 году таких случаев выявлено более 16,4 тысяч (в 2022 году — 12,5 тысяч).

— Мы видим, что ежегодно количество выявленных заболеваний увеличивается. Это связано с разными факторами. Во-первых, диспансеризация меняется, добавляются новые виды обследований. Во-вторых, население стало более ответственно относиться к диспансеризации, потому что ряд заболеваний, факторов риска выявляются на первом этапе или даже на этапе анкетирования, — уточнила она.

На втором месте по количеству выявленных случаев находится сахарный диабет, на третьем — болезни органов пищеварения.

По данным регионального правительства в процессе диспансеризации в 2023 году впервые выявлено 694 случая злокачественных новообразований, 80% из которых находятся на первой и второй стадии.

— В структуре выявленных заболеваний на первом месте отмечается болезнь молочной железы, на втором месте злокачественное новообразование колоректальной области, на третьем — болезнь предстательной железы, на четвертом — злокачественные новообразования шейки матки, — отметила Елена Аксенова.

С этого года в программу диспансеризации включена более глубокая оценка репродуктивного здоровья женщин и мужчин.

Напомним, Минздрав России предложил снизить возрастную отметку первичного профосмотра врачом-гинекологом для девочек с 14 до 13 лет. Изменения направлены на раннее выявление заболеваний репродуктивного здоровья у подростков.

Ранее редакция сообщала, что неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу.