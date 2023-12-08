Более 2100 коррупционных нарушений выявлено в этом году в Новосибирской области

За 10 месяцев текущего года прокуроры Новосибирска и Новосибирской области пресекли более 2100 нарушений закона о противодействии коррупции. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал на пресс-конференции в ТАСС исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Станислав Ксензов. Прокурорами в суд направлено 183 уголовных дела.

— Судами рассмотрено 98 уголовных дел в отношении 114 лиц. По результатам рассмотрения 90 дел осуждено 105 лиц , в том числе 19 сотрудников органов правоохраны, 14 руководителей учреждений, 16 чиновников, 35 руководителей коммерческих организаций, 4 главы органов местного самоуправления, 1 депутат, — привел статистику он.

По словам Станислава Ксензова, в 2023 году 10 осужденных приговорены к реальному сроку нарушения свободы, 53 — к лишению свободы условно, 10 — к штрафам. Правоохранителя удалось обеспечить возмещение ущерба, причиненного коррупционными преступлениями на сумму более чем 843 млн рублей.

Так, в этом году в регионе по инициативе прокуратуры возбуждено семь уголовных дел по статье за незаконное вознаграждение должностных лиц от имени юридического лица. В результате их рассмотрения, в доход бюджета взыскано 52 млн рублей.

— Суд назначил обществу наказание в размере 20 млн рублей, — напомнил он.

В качестве примера он привел уголовное дело в отношении руководителя предприятия ООО «Партнер-Сибирь», который был осужден за передачу средств руководящему работнику УФНС взятки в размере 1 млн рублей за фальсификацию результатов налоговой проверки.

Представитель региональной прокуратуры добавил, что всего за 2023 год с виновных лиц в бюджеты различных уровней взыскано 17 млн рублей, а по уголовным делам о взяточничестве прокуроры в судебном порядке обязали осужденных перечислить в доход государства незаконно полученные денежные средства на сумму 12,5 млн рублей.

— В собственность РФ в текущем году обращен один объект имущества. Судами первой инстанции удовлетворены исковые требования прокуроров об обращении в доход государства еще семи объектов недвижимости, двух транспортных средств, а также денежных средств в размере 1,5 млн рублей, 359 тысяч долларов США и 12 тысяч евро, — добавил Станислав Ксензов.

— Купленная на неподтвержденные доходы квартира, стоимостью более 37 млн рублей передана в федеральную собственность, — рассказал Станислав Ксензов.

Так, в судебном порядке в доход государства обращена квартира бывшего заместителя директора по научно-экспериментальной работе клиники Мешалкина, кардиохирурга Евгения Покушалова, которого суд признал виновным в хищении в составе группы лиц 1,9 млрд рублей при совершении госзакупок.

Кроме того, объектами преступных посягательств по-прежнему являют государственное имущество и сфера ЖКХ. Особое внимание прокуратура уделяет и реализации нацпроектов. По его словам, в текущем году возбуждено 16 уголовных дел. Больше всего нарушений по нацпроектам «Жилье и городская среда», а также «Демография».

Станислав Ксензов уточнил, что свыше 900 лиц, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 11 уволены в связи с утратой доверия. К административной ответственности привлечены более 120 лиц. По словам Станислава Ксензова, с них взыскано около 55 млн рублей административных штрафов.

— К примеру, по представлению прокуратуры города городской совет депутатов досрочно прекратил полномочия двух депутатов, которые не представили сведения о своих доходах и расходах за 2022 год, — добавил он.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура подозревает в коррупции депутата новосибирского сельсовета.