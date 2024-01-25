Новые цеха будет строить «Новосибирский оловокомбинат»

«Новосибирский оловокомбинат» развивается. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам зам-губернатора Сергей Семка. Он пояснил, что в конце декабря встречался с ключевым учредителем предприятия — Александром Дугельным.
— Все его планы — по развитию. Он рассказал, что что-то сносят, но значит на их месте будут строить новые, — добавил Семка.
Замгубернатора напомнил, что «Новосибирский оловокомбинат» 5 лет назад вышел из банкротства и сейчас развивается. Более детально ситуацию зам-губернатора комментировать отказался.
Более детально комментировать планы «Новосибирского оловокомбината» в министерстве отказались, отметив, что предприятие относится к стратегическим, работает на ОПК и не разглашает все свои новости.
По данным 2ГИС, на территории «Новосибирского оловокомбината» сейчас находится несколько административных и производственных корпусов. В здании завода, расположенном на проходной, находятся 22 компании. Часть производственных корпусов занимают производители ограждающих конструкций, мебели, жалюзи, строительных материалов и т.д., а также торговые компании
Ранее редакция сообщала, что депутат Заксобрания продал завод «ЗЖБИ-4».
Фото Infopro54, Екатерина Маковская
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru