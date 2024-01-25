Новые цеха будет строить «Новосибирский оловокомбинат»

«Новосибирский оловокомбинат» развивается. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам зам-губернатора Сергей Семка. Он пояснил, что в конце декабря встречался с ключевым учредителем предприятия — Александром Дугельным.

— Все его планы — по развитию. Он рассказал, что что-то сносят, но значит на их месте будут строить новые, — добавил Семка.

Замгубернатора напомнил, что «Новосибирский оловокомбинат» 5 лет назад вышел из банкротства и сейчас развивается. Более детально ситуацию зам-губернатора комментировать отказался.

Ранее в ответ на запрос Infopro54 министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров сообщал, что по информации, полученной от руководства ООО «НОК», снос здания на территории промышленного комплекса обусловлен совершенствованием технологий и выводом из техпроцесса обогащения оловянных концентратов. По его словам, предприятие обеспечено на долгосрочной основе сырьем на длительный период.

Более детально комментировать планы «Новосибирского оловокомбината» в министерстве отказались, отметив, что предприятие относится к стратегическим, работает на ОПК и не разглашает все свои новости.

По данным 2ГИС, на территории «Новосибирского оловокомбината» сейчас находится несколько административных и производственных корпусов. В здании завода, расположенном на проходной, находятся 22 компании. Часть производственных корпусов занимают производители ограждающих конструкций, мебели, жалюзи, строительных материалов и т.д., а также торговые компании

Ранее редакция сообщала, что депутат Заксобрания продал завод «ЗЖБИ-4».