«Ситрониксу» простили срыв внедрения интеллектуальных систем в Новосибирске

До конца апреля АО «Ситроникс» обязуется направить на согласование в Минтранс Новосибирской области пакет документов по реализации в Новосибирске проекта интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

— Техпроект готов, — сообщает президент «Ситроникса» Николай Пожидаев. — Мы завершаем подготовку документации и переходим в стадию экспертизы, соответственно обсуждаем с коллегами те решения, которые предполагаем реализовать в регионе. Проектируются и в дальнейшем будут внедряться интеллектуальные системы: от управления светофорами, парковками, остановочными пунктами до платформы для высокоавтоматизированных транспортных средств. 30 апреля мы заканчиваем разработку проекта и переходим в экспертизу. В ежедневном режиме идет работа со специалистами Минцифры.

— Системная работа началась еще в 2019 году. В октябре был заключен контракт с АО «Ситроникс» на разработку проекта со сроком выполнения работ до 30 декабря 2020 года. С муниципалитетами заключены 6 контрактов со сроком исполнения до 30 апреля 2021 года, — напоминает историю вопроса министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский. — В федеральное дорожное агентство была направлена заявка на предоставление средств на реализацию проекта, что позволило получить в 2021 году трансферт в 80 млн рублей и по 310 млн рублей на последующие два года.

Однако стоит отметить, что перед регионом компания уже проштрафилась — сорвала сроки исполнения контракта.

По словам министра, за нарушение сроков, прописанных в контракте, компании предъявлены 4 претензии. После завершения всех работ к «Ситрониксу» будут применены штрафные санкции.

— Мы приняли решение продолжить работу с компанией и получить комплект проектной документации, — сообщает Костылевский. — В июле планируем с ним выйти на конкурсные процедуры и выбрать подрядчика для выполнения работ. В рамках муниципальных контрактов планируется сбор данных об объеме автоматизации, разработка проектных решений по основным подсистемам управления. В результате необходимо запроектировать ИТС, элементами которой станут центральный пункт управления, центр обработки данных, подсистемы центрального уровня и нижнего уровня периферийного оборудования.

По информации областного Минтранса, по указанным 7 контрактам (1 областному и 6 муниципальным) около 70% работ выполнены. Проведено обследование более 20 организаций информационных систем. Согласованы 90% мест размещения оборудования. Разрабатывается документация на 875 периферийных объектов (подсистемы светофорного оборудования, подсистемы информирования участников дорожного движения, подсистемы мониторинга транспортных потоков и т.д.). Заканчивается подготовка правоустанавливающих документов на размещение оборудования.