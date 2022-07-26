Почти 32 миллиона рублей потратили новосибирские предприниматели на закупку лицензий на российский софт

По программе поддержки бизнеса в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» в I полугодии текущего года субъекты малого и среднего предпринимательства Новосибирской области закупили 5 371 лицензию на отечественное программное обеспечение на сумму почти 32 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства

Участниками программы стали 87 новосибирских компаний и 1201 индивидуальный предприниматель.

— Сегодня более 100 востребованных программных продуктов для самых разных сфер бизнеса можно приобрести за полцены, и список постоянно расширяется, — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Программа поддержки цифровизации малого и среднего предпринимательства запущена Минцифры России в прошлом году. Предприниматели могут приобрести российские SaaS-решения со скидкой 50%. Половину суммы разработчикам ПО компенсируют из федерального бюджета.

Условия для предпринимателей:

присутствие в Едином реестре МСП

годовой доход до 2 миллиардов рублей

число сотрудников не более 250 человек.

Национальный проект – национальная программа «Цифровая экономика РФ» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».