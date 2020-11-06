В региональном правительстве рассказали, какие дома будут достроены на средства Фонда защиты прав дольщиков

Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял положительное решение по софинансированию достройки еще трех «проблемных» домов региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее решение было принято после рассмотрения документов, представленных Новосибирской областью.

Как рассказали в правительстве Новосибирской области, речь идет о двух домах по ул. Вилюйская – это первые долгострои компании ПТК-30, а также доме в р.п. Краснообск, 12 (застройщик – ООО «Дирекция заказчика»). Это позволит дополнительно восстановить права более 550 граждан.

Напомним, что в сентябре 2020 года Наблюдательный совет одобрил софинансирование достройки четырех объектов – домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский (застройщик – ООО «Неоград»), и дома в г. Обь («ОбьСтрой»). Реализация мероприятий по данным объектам позволит восстановить права более 900 граждан.

— Принято решение, что все семь домов будут достраиваться. По каждому из первых четырех домов Новосибирским фондом защиты прав дольщиков уже заключены соглашения с ППК «Фондом» (г. Москва) о софинансировании мероприятий по достройке объектов, ведется подготовка конкурсной документации по выбору подрядчиков для дополнительного обследования и строительства домов. После проведения установленных законодательством процедур строители приступят к работам, — отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Заместитель министра подчеркнул, что субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено более 289,5 млн рублей, еще более 1 млрд рублей поступит из федерального бюджета в рамках реализации механизма ППК «Фонд».

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