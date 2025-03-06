Почти 40% сибиряков считают, что новости влияют на решение об открытии вклада

Согласно исследованию, проведенному ВТБ, интерес к новостям о банковских депозитах и процентных ставках проявляют 39% жителей Сибири. Более половины сибиряков время от времени просматривают подобные материалы, и лишь 10% полностью игнорируют эту тему. Большинство респондентов считают, что информация о вкладах в СМИ в основном правдива, однако банки иногда склонны преувеличивать преимущества.

Почти половина сибиряков (48%) предпочитает размещать на вкладах суммы до 100 тысяч рублей, 42% — выбирают диапазон от 100 до 500 тысяч рублей, 6% — готовы инвестировать от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и только 4% – свыше 1 миллиона рублей.

Основные источники информации о вкладах для сибиряков – сайты банков (56%) и онлайн-СМИ (35%). Рассылки банков читают 42% опрошенных, теленовости – 32%, соцсети – 33%. Специализированные финансовые ресурсы и Telegram-каналы/блоги привлекают по 21% аудитории.

Почти половина россиян заметила увеличение публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки, а 37% периодически встречают подобные новости.

Более половины сибиряков считают, что СМИ оказывают влияние на решение об открытии вклада, но большинство принимает решения на основе собственных расчетов. 22% отметили, что сообщения в СМИ убедили их в привлекательности вкладов, а треть признала, что информация о повышении ставок повлияла на их решение, хотя они и раньше рассматривали такую возможность.

На привлекательность вкладов для сибиряков сильнее всего влияют банковские программы с повышенными ставками (39%) и новости о росте ставок (43%). Также привлекает реклама и акции банков (35%) и экспертные советы (13%).

*Опрос проводился с 24 февраля по 3 марта среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.