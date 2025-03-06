Протоиерей рассказал, можно ли крестить детей в пост

С 3 марта по 19 апреля православные верующие соблюдают Великий пост. В эти дни существуют не только гастрономические запреты. О том, можно ли крестить в эти дни ребенка, рассказал протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии.
Как он рассказал АиФ Новосибирск, ребёнка можно крестить в любой день, даже в пост.
Он пояснил, что в дни поста это можно сделать, как и проводить человека в последний путь.
Ранее священнослужитель объяснял, что пост нужен для того, чтобы человек мог прийти в состояние духовного бдения. В этот момент он выходит за рамки привычного комфорта, и многие вещи начинают видеться иначе.
Отец Дмитрий также считает, что во время поста человек должен заниматься добрыми делами.
Ранее редакция сообщала о запретах в Мясопустную родительскую субботу. Верующие начинают постепенно отказываться от мяса и готовиться к посту.
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