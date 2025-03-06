Дефицит кадров ускорил переход предприятий Новосибирска на роботизацию

В ходе Международной выставки «МашЭскпо Сибирь 2025» представители предприятий и компаний, изготавливающих роботов, приняли участие в конференции «Промышленная роботехника».
Участники конференции отметили, что сегодня роботизация выходит на новый уровень: к активным закупкам техники перешли малые предприятия. В первую очередь это связано с дефицитом кадров. Эта тенденция характерна для всей Сибири, но особо ярко проявляет себя в Новосибирске.
— Роботизация внедряется в совершенно новые сферы. И в первую очередь, в производство металлоизделий. Развивается она и в сфере перемещения грузов: паллетирование, упаковка, перемещение грузов с конвейнера на поддоны. А с недавнего времени роботов стали использовать для покрасочных работ. Благодаря этому становится всё больше заказов от малых компаний, – рассказала директор филиала CRP-Сибирь компании «Экосвар» Евгения Ямщикова BFM-Новосибирск.
В основном в российской промышленности используется китайская техника, которая дешевле европейской благодаря другому подходу производителей КНР к софту и дополнительным опциям.
— Большую часть опций европейцы требуют докупать дополнительно. Отсюда и медленные темпы более раннего развития роботизации в России. Очень часто траты были неподъемными для многих. С активным выходом на российский рынок китайских компаний, ситуация изменилось, — уточнила директор филиала.
Поставщики промышленного оборудования сотметили, что до технологического суверенитета России пока далеко, а вектор зависимости от европейского оборудования сместился в сторону китайского. К примеру, на выставке в Новосибирске большинство участников представляли китайскую и турецкую технику.
Ранее редакция сообщала о том, что предприятия Новосибирска уже сталкиваются с противостоянием людей и машин.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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