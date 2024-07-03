Почти 50 необорудованных мест для купания нашли в Новосибирске

В Новосибирске специалисты выявили 44 необорудованных места для купания, которые представляют опасность для жителей города.
За июнь в таких местах утонули 14 человек, среди них — четверо детей.
Вчера, 2 июля, на косе рядом с Бугринским пляжем был установлен большой предупреждающий щит.
— Если не хотите пополнить статистику этого баннера, тогда не относить к своей безопасности так, как будто ваша жизнь сохранилась в тот момент, как вы решили пренебречь правилами безопасности на воде, — отметили в сообщении спасатели МАСС.
Кроме того, на пляже был поднят красный флаг по причине колебаний уровня воды в реке.
Ранее редакция сообщала о том, что пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске.
Источник фото:
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru