Почти 50 необорудованных мест для купания нашли в Новосибирске

В Новосибирске специалисты выявили 44 необорудованных места для купания, которые представляют опасность для жителей города.

За июнь в таких местах утонули 14 человек, среди них — четверо детей.

Вчера, 2 июля, на косе рядом с Бугринским пляжем был установлен большой предупреждающий щит.

— Если не хотите пополнить статистику этого баннера, тогда не относить к своей безопасности так, как будто ваша жизнь сохранилась в тот момент, как вы решили пренебречь правилами безопасности на воде, — отметили в сообщении спасатели МАСС.

Кроме того, на пляже был поднят красный флаг по причине колебаний уровня воды в реке.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске.