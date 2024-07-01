Пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске

В Новосибирске произошла очередная трагедия на воде — погиб 67-летний мужчина.
Инцидент случился в Заельцовском районе города.
По информации МАСС, тело мужчины было обнаружено в озере Жемчужина Сибири. Спасатели извлекли тело из воды.
Утонувшего передали сотрудникам полиции.
Отметим, что за минувшую неделю спасателям удалось спасти в Новосибирске 14 человек , 7 из них дети, в местах неорганизованного отдыха. Погибло 6 человек, в их числе 2 ребенка. Напомним, что с 24 по 30 июня в регионе было зафиксировано 21 случай утопления. Пять человек не удалось найти, 19 новосибирцам была оказана помощь.
Ранее редакция сообщала о случае спасения пьяного мужчины на сдутом сапборде жителями Новосибирска.
Источник фото: Спасатели МАСС, автор: пресс-служба.
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