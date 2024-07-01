Пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске

В Новосибирске произошла очередная трагедия на воде — погиб 67-летний мужчина.

Инцидент случился в Заельцовском районе города.

По информации МАСС, тело мужчины было обнаружено в озере Жемчужина Сибири. Спасатели извлекли тело из воды.

Утонувшего передали сотрудникам полиции.

Отметим, что за минувшую неделю спасателям удалось спасти в Новосибирске 14 человек , 7 из них дети, в местах неорганизованного отдыха. Погибло 6 человек, в их числе 2 ребенка. Напомним, что с 24 по 30 июня в регионе было зафиксировано 21 случай утопления. Пять человек не удалось найти, 19 новосибирцам была оказана помощь.

Ранее редакция сообщала о случае спасения пьяного мужчины на сдутом сапборде жителями Новосибирска.