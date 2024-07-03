За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»

И сегодня сибиряки продолжают умножать силу, авторитет и богатство российского государства. Усердный труд ученых, рабочих, врачей, спортсменов – представителей различных отраслей и сфер деятельности ведут к процветанию Сибирского федерального округа и всей России. Эти люди – пример настоящего профессионализма, самоотверженности, доблести, высоких устремлений и, конечно, любви к Родине.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжает приём работ в номинацию «Герой нашего времени», учрежденную в 2009 году сенатором Российской Федерации, Героем России, членом жюри проекта Александром Карелиным. За годы своего существования номинация завоевала заслуженную любовь и признание участников главного журналистского соревнования Сибири.

Победа присуждается автору за материал, посвященный сибирякам-профессионалам медицинской, образовательной, научной, производственной, спортивной сфер деятельности, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своем деле. Материалы могут быть размещены как в традиционных печатных видах СМИ, так и на интернет-сайтах.

«Крайне важно, чтобы как можно больше жителей России знали об успехах нашей страны и её талантливых граждан. Читали и смотрели журналистские материалы о трудовых подвигах и личных достижениях сибиряков, о нашей прекрасной молодежи и её патриотических устремлениях, о самоотверженном служении Отечеству. Особую значимость это приобретает на фоне вызовов, с которыми наша страна сталкивается в условиях стремительно меняющегося мира», – убеждён полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru. В конкурсе принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или вышедшие в эфир электронного СМИ в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь»

Партнёры – АО «СУЭК», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск».