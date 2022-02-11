Не пытайтесь «сбыть» фальшивку

Если при получении сдачи в магазине, вы заподозрили, что вам дали фальшивку, сразу сообщите об этом продавцу-кассиру, рассказывает агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Алексей Ляскало. Сообщите, с чем связаны ваши подозрения, попросите пригласить администратора. Чтобы не создавать очереди и конфликта, вам могут предложить другую купюру на замену и с проблемой будут разбираться дальше самостоятельно.

— Если же менеджер настаивает на ошибочности вашей оценки, вызывайте полицию. У правоохранительных органов есть чёткий алгоритм действий в подобных ситуациях. Да, это займёт некоторое время, однако вы останетесь при деньгах и сможете избежать проблем с законом, — указывает юрист.

Однако же, если сомнения в подлинности купюры возникли уже после того, как вы покинули магазин, шансы договориться о ее замене невелики, считает Ляскало. По его словам, следует прийти в ближайшее отделение любого банка и попросить принять деньги на оценку их подлинности. За оказание такой услуги кредитная организация может взимать плату, предупреждает эксперт.

— Если деньги окажутся настоящими, вам их вернут. Если нет, информация должна быть передана в полицию, куда вас пригласят для дачи пояснений о том, при каких обстоятельствах фальшивка попала к вам. Требовать возмещения ущерба вы можете только с виновника возникшей ситуации, то есть с магазина, — отмечает эксперт.

Если фальшивку вам выдал банкомат, расположенный в офисе банка, обращаться по поводу проверки и замены фальшивой купюры необходимо к персоналу банка. Если банкомат расположен за пределами офиса банка (например, в торговом центре), обращайтесь в полицию.

Если при оплате вами покупки продавец-кассир говорит, что ваша купюра вызывает сомнения, вас могут попросить расплатиться другой. При этом вы вправе незамедлительно вызвать полицию для фиксации инцидента, заверяет специалист.

— Если сами сотрудники торговой точки пытаются вас задержать и вызвать полицию, знайте, что уголовная ответственность наступает только за умышленное обращение фальшивых денег, добросовестное заблуждение в их подлинности исключает ответственность, — заключает юрист.

К сожалению, случаи, когда потребители сталкиваются с фальшивыми купюрами не так уж редки. Главное, не паниковать и не пытаться «сбыть» фальшивку, например, расплатившись ею в магазине. Это может стать поводом для вашего уголовного преследования.