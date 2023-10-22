В зоне СВО погиб Александр Кудрявцев из Новосибирской области

Александр Кудрявцев из Черепаново Новосибирской области погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила администрация Черепановского района.

Он родился 25 ноября 2002 года в городе Черепаново. В 2019 году Александр окончил местную школу № 4. С 2020 по 2022 года проходил срочную службу в Уссурийске на должности радиотелефониста. В августе 2022 он добровольцем отправился на СВО.

Военнослужащий погиб 14 октября, выполняя воинский долг.

Ранее редакция сообщала о том, что в Куйбышеве простятся с сапером, погибшем в зоне СВО.