В зоне СВО погиб Александр Кудрявцев из Новосибирской области

Александр Кудрявцев из Черепаново Новосибирской области погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила администрация Черепановского района.
Он родился 25 ноября 2002 года в городе Черепаново. В 2019 году Александр окончил местную школу № 4. С 2020 по 2022 года проходил срочную службу в Уссурийске на должности радиотелефониста. В августе 2022 он добровольцем отправился на СВО.
Военнослужащий погиб 14 октября, выполняя воинский долг.
Ранее редакция сообщала о том, что в Куйбышеве простятся с сапером, погибшем в зоне СВО.
Фото из группы Администрация Черепановского района Вконтакте
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