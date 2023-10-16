Пожарные потушили склад с наполнителем для подушек под Новосибирском

В Оби сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на складе для производства анатомических подушек.

Площадь пожара составляет 440 квадратных метров. Никто не пострадал, так как людей в момент ЧП в здании не было.

― 16 октября в 11:51 поступило сообщение, что на улице Линейная в городе Оби горит склад. Через шесть минут первый пожарный расчет был на месте вызова. На происшествие реагировали 30 человек и 8 единиц техники, ― сообщили в МЧС региона.

За полчаса спасателям удалось локализовать пламя. Сложность тушения заключалась в том, что на складе находились бочки с химвеществами, которые могли в любой момент разгерметизироваться.

Через 17 минут открытое горение было полностью ликвидировано.