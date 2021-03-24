Мэрия Новосибирска расторгает договоры с перевозчиками

Мэрия города Новосибирска прекратила действие договоров с предпринимателями на перевозку пассажиров по маршрутам № 20 «Микрорайон Щ — СТЦ Мега», № 4 «Вокзал Новосибирск-Главный — Затулинский ж/м» и № 35 «Цветочный проезд — м. Речной вокзал». Причиной тому послужило нарушение обязательства, прописанных в соглашении. В частности, исполнители не выполнили требование заказчика по пункту договора о «чрезвычайных обстоятельствах»: в течение более чем трех дней они не совершили ни одного рейса по муниципальным маршрутам регулярных перевозок при отсутствии чрезвычайной ситуации. Это было подтверждено муниципальным центром «АСУ-Навигация». В приказах мэрии упоминаются такие компании, как ООО «Техсервис», ИП Григорьев Д.Г. и ООО «Пежо-Сервис».

Предприниматели поясняют, что остановить перевозки их вынудила рыночная ситуация.

— Наш пассажиропоток упал из-за пандемии. Кроме того, автовокзал, который находился в центре города, закрылся (Переехал на Гусинобродское шоссе. — Ред.), а основной пассажиропоток нашего маршрута ехал от него до облбольницы. Мы писали в департамент транспорта Новосибирска, просили изменить маршрут, чтобы мы смогли вернуть пассажиропоток, но безуспешно, — сообщили корреспонденту Infopro54 в компании ООО «Техсервис» (маршрут №4).

Ранее два десятка новосибирцев выходили на пикет возле здания мэрии с требованием вернуть маршрут из Академгородка до «Меги». После общественных протестов мэрия возобновила работу популярного маршрута. Однако приказ, датированный четвертым марта, закрывает маршрут №20. Перевозчики, работающие на этом маршруте, также говорили о резком снижении пассажиропотока из-за того, что торговые центры долгое время были закрыты, так как в регионе действовал режим самоизоляции.

— Одним из способов кардинального решения многих подобных проблем является так называемый брутто-контракт. Такую форму взаимоотношений подразумевает принятый не так давно 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон предписывает, что весь городской транспорт с 2022 года должен перейти на брутто-контракты, то есть все маршруты должны быть с регулируемыми тарифами, но некоторые маршрутные такси все-таки останутся на нерегулируемых тарифах, — отметил он.

Впрочем, эксперты считают, что не все проблемы частных перевозчиков стоит завязывать на пандемию и кризис. По словам зампредседателя регионального парламента, члена правления СРО «Транспортный союз Сибирь», директора МУП ПАТП №5 Валерия Ильенко, сегодня в городе много маршрутов дублируется, поэтому они не востребованы пассажирами и не окупаются для предпринимателей.

По мнению Ильенко, часть нерегулируемых маршрутных такси будет работать на окраине, чтобы обеспечить подвоз пассажиров к пересадочным узлам.

В декабре 2019 года на пресс-конференции, посвященной развитию общественного транспорта в городе, мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что собирается потеснить частников за счет модернизации муниципального общественного транспорта.