Почти 90 тыс школьников города будут получать горячее питание бесплатно

С 1 сентября 2020 года департамент образования мэрии города Новосибирска организует в школах бесплатное горячее питание для учеников начальных классов — это более 87 тысяч детей. На блюдо для каждого ребенка в день выделяется 65,47 рублей, сообщил пресс-центр мэрии.

Бесплатным горячим питанием учеников обеспечат в течение учебного года (за исключением каникул) в дни фактического посещения школы.

Ранее пресс-служба мэрии сообщала в ответ на запрос Infopro54, что для обеспечения бесплатным питанием обучающихся младших классов (в рамках реализации инициативы президента РФ) потребуется из консолидированных бюджетов 1 047 418 000 рублей в год.

Фото Евгении Серегиной