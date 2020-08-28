Новосибирской области «поставили на вид» неиспользуемую пашню

Новосибирская область возглавила список регионов Сибири по площади неиспользуемой пашни. По данным, представленным на совещании в полпредстве директором департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза РФ Романом Некрасовым, общая площадь таких территорий в регионе превышает миллион га, больше половины из которых (601,9 тысячи га) в настоящее время пригодны для земледелия. Однако, согласно прогнозам, в текущем году в оборот предполагается ввести только 31,6 тысячи га.

— В Сибири есть достаточно резервов для увеличения валового сбора зерна, — отмечает Некрасов. — Прежде всего, речь идет о вводе в оборот неиспользуемых земель, неиспользуемой пашни. Сегодня доходность ведения сельскохозяйственного производства в ваших регионах достаточно высокая. Поэтому, используя местные инициативы и привлекая сторонний бизнес, необходимо решить эту задачу по вводу в оборот земли. Министерство сегодня разработало программу по стимулированию ускоренного ввода земель в сельскохозяйственный оборот, что позволит увеличить как посевные площади, так и объемы производства продукции.

Кроме того, в федеральном министерстве отмечают, что в сибирских регионах сложилась еще одна «земельная» традиция со знаком минус: используемым землям товаропроизводители не уделяют должного внимания, что сказывается на объемах урожая.

— Очень часто бывает так, что значительная часть площадей у нас уходит под снег, и, соответственно продукцию с них получить невозможно, — говорит Некрасов. — Поэтому я прошу обратить самое пристальное внимание на подготовку хранилищ, чтобы тот урожай, который вырос, мы смогли сохранить.

Напомним, еще в начале лета жесткую критику со стороны областного депутатского корпуса в лице председателя заксобрания Андрея Шимкива получил проект Бориса Горкунова. Бизнесмен заявлял о готовности построить в нескольких районах области животноводческий кластер с общим объемом инвестиций в размере 30 млн рублей. Для реализации проекта планировалось задействовать и залежные земли. Не исключено, что именно позиция областных депутатов послужила поводом для появившейся в ряде источников информации о переносе части проекта на территорию Алтайского края.

Ранее критику со стороны региональных депутатов получали и другие крупные сельскохозяйственные проекты региона. В частности, председатель заксобрания неоднократно критиковал поддержку проектов аграрного комплекса Штефана Дюрра в Черепановском районе (холдинг «ЭкоНива» — ООО «Сибирская нива»). Общая площадь сельхозугодий компании в Новосибирской области сегодня составляет 105,3 га (на 01.05.2020). В конце 2019 года компания представляла на рассмотрение инвестиционного совета области 3 проекта с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей. Кроме того, холдинг строит в области завод по переработке молока стоимостью 21 млрд рублей. Еще один крупный инвестор из сферы АПК, который вызвал недовольство депутатов, — ООО «КФХ Русское поле». Компания реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в Каргатском районе с 2012 года. Общие вложения в его реализацию составили около 8 млрд рублей. Площадь комплекса занимает 146 га, а обрабатываемых площадей — 33 тысячи га.

В настоящее время на территории Сибирского федерального округа, по информации полпредства, убраны 2,7 млн га зерновых и зернобобовых (1/3) от площади уборки, средняя урожайность — 16 ц/га. Собраны почти 4,5 млн тонн зерна. В целом по округу — минус 3,3 ц к уровню прошлого года, а минус 4,6 ц — результат Новосибирской области.

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