Почти четверть всех медведей в Новосибирской области разрешили отстрелить

В Новосибирской области установлены лимиты добычи для охотников на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Охотникам разрешили отстрелить 333 бурых медведя (24,72% от общей популяции) и 2232 барсука (9,09%).

Всего в регионе популяция бурых медведей насчитывает 1347 особей. Согласно документу, больше всего медведей можно добыть в Убинском районе — 63 особи. Чуть меньше (61) — в Колыванском районе. В Маслянинском районе — 34, в Куйбышевском — 32, в Кыштовском — 24, в Каргатском — 22, в Коченевском — 19, в Северном —17, в Болотнинском — 15,в Чулымском — 14, в Венгеровском и Тогучинском — по 13, в Черепановском — 3, в Мошковском — 2 и в Искитимском — 1.

На барсука квота составит 2232 особи из 24 534 особей общей популяции. Больше всего легально добыть этих животных можно будет в Куйбышевском районе — 157 особей, в Искитимском — 148 особей и Сузунском районах — 131 особь.

По данным Минприроды Новосибирской области период охоты на медведя на территории региона будет проходить с 1 августа по 31 декабря, на барсука — с 15 августа по 31 октября.

В регионе зарегистрированы свыше 112 тысяч охотников, имеющих охотничьи билеты федерального образца. 1180 человек получили отказ в выдаче разрешений на охоту. Причина — непредставление или несвоевременное представление сведений о добытых охотничьих ресурсах по полученному ранее разрешению.

Ранее редакция сообщала, что опытом Новосибирска по дистанционной выдаче разрешений на охоту заинтересовалась вся Россия. Проект изучают в Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской, Кемеровской и Челябинской областях.