Женщину заставили убрать свалку на участке рядом с высотками в Новосибирске

Жительницу Новосибирска заставили убрать несанкционированную свалку, образовавшуюся на ее земельном участке на улице Семьи Шамшиных.
Участок находится в заброшенном состоянии, захламлен, по всей территории был разбросан бытовой мусор. Горы мусора могли стать причиной пожара. На многократные жалобы жителей дома и предупреждения МЧС собственница усадьбы не реагировала.
Администрация по Центральному округу обратилась с исковым требованием обязать сибирячку ликвидировать свалку.
На принудительное исполнение судебный документ предъявили в службу судебных приставов.
— По телефону женщина сказала, что не знала о решении суда и не согласна с требованием. Поскольку в установленные законом сроки гражданка решение суда не исполнила, судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в 5 000 рублей. После этого должница приехала на прием в отделение, — пояснили в УФССП региона.
Хозяйка земельного участка рассказала служителям Фемиды, что в частном доме она не живет. Окна там заколочены, дом по периметру огорожен забором. Она отметила, что строительный мусор приносят с соседних домов сами жители. Однако сибирячке пришлось оплатить штраф и убрать весь мусор со своего участка.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске после вмешательства приставов снесли опасное аварийное здание.
Источник фото: пресс-служба УФССП по НСО
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