Мигранта депортируют после того, как его дети устроили беспредел в Новосибирске

В Новосибирске под статью и последующую депортацию попал иностранец после того, как его дети устроили беспредел.

Недружелюбный мигрант со своей семьей проживал в Ленинском районе города и так достал своих соседей, что у тех лопнуло терпение. Отпрыски иностранца решили превратить двор, в котором проживают, в помойку, а любящий отец их полностью в этом поддержал.

Соседям, которые попытались воспрепятствовать захламлению придомовой территории, глава семейства пригрозил серьезными карами здоровью за иную точку зрения на свое отношение к местному микроклимату. За помощью в борьбе с мигрантскими порядками новосибирцы обратились к правоохранителям.

Бойцы Спецназа «нежданчиком» нагрянули в гости к грозе района, повязали и доставили в отдел.

Выяснилось, что задержанный гражданин страны из Ближнего Зарубежья является злостным нарушителем закона: официально нигде не работал, но имел стабильный доход. От уплаты налогов уклонялся. Кроме того, временная регистрация его закончилась еще в марте 2023 года.

Как сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах, у мигранта две жены: одна из них живет в Москве, другая в Азербайджане. После задержания мужчины детей поместили в госучреждение, откуда их должны забрать их матери.

— Задержанный уже попадался в поле зрения силовиков. В 2015 году по материалам УФСБ он привлекался по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Ему был назначен штраф, — пояснил собеседник.

Однако уроков для себя иностранец не вынес.

Вчера, 11 июля, Ленинский районный суд признал мигранта виновным в нарушении режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Сейчас мужчина в спецприемнике МВД дожидается депортации на родину.

Ранее редакция сообщала о том, что оперативники УФСБ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили 15 нелегальных мигрантов на птицефабрике под Новосибирском.