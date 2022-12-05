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Новосибирску может не хватить денег для перевода транспорта на муниципальный контракт

  • 05/12/2022, 14:59
Автор:
перевода транспорта на муниципальный контракт
Депутаты заинтересовались: как будет налажен контроль за перевозчиками, чтобы они не зарабатывали на пассажирах дважды.

Мэрия Новосибирска ведет переговоры с региональным правительством по поводу софинансирования программы перевода общественного транспорта на муниципальный контракт. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев, отвечая на вопросы депутатов горсовета в ходе первой декабрьской сессии.

Вопрос решен частично, говорит Васильев. Мы на следующий год сохраняем ту пропорцию, которая была в 2022 году. Ведем переговоры по вышестоящему бюджету по поводу увеличения объема выделяемых денежных средств. Пока договоренности не достигли. Это в процессе.

Одновременно, как сообщают в мэрии, рассматривается вопрос еще одного транспортного софинансирования — на приобретение новых трамваев. Цена вопроса — 100 млн рублей из средств регионального бюджета.

Стоит отметить, что «транспортная» составляющая стала одной из самых обсуждаемых перед принятием проекта городского бюджета в первом чтении.

Насколько я знаю, у нас в планах на следующий год был перевод 43 маршрутов на муниципальный контракт, говорит депутат Наталья Пинус. Нам осенью на комиссии по городскому хозяйству сообщали, что необходимо предусмотреть всего 6,6 млрд рублей (2 млрд — за счет тарифа, 4,6 млрд — в бюджете).

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Вопрос перевода транспорта на муниципальный контракт в части контроля за перевозчиками поднял и депутат Александр Бурмистров. По мнению депутата, у недобросовестных перевозчиков появляется возможность зарабатывать дважды — на контракте с муниципалитетом и на пассажирах, с которых может взиматься плата за проезд наличными.

Затраты, связанные с переводом на муниципальный контракт, в бюджете составляют 1,4 млрд, говорит Бурмистров. В какой мере эта сумма будет компенсирована за счет пассажиров такой вопрос я задавал на общественных слушаниях. Ответ: то ли 30%, то ли треть. У нас появляется безвозвратно затратная часть в бюджете около 1 млрд. Какие прогнозируются убытки, расходы для бюджета, когда весь транспорт перейдет на муниципальный контракт? Как будет организован контроль перевозчиков, чтобы не зарабатывали дважды? Хотелось бы обратиться с предложением: в течение нескольких месяцев собрать совещание и пояснить, как это будет выглядеть.

Депутат Светлана Каверзина подняла вопрос перспектив новосибирского метрополитена. Напомним, что стоимость проезда в метро повышается до 30 рублей. Ранее руководство предприятия говорило о необходимом повышении тарифа до 35 рублей.

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  Продолжаю настаивать на том, чтобы мы рассмотрели нужды нашего метрополитена, говорит Каверзина. Они просили тариф в 35 рублей, им утвердили 30 рублей. А 35 рублей планировались с учетом того, чтобы хоть немного начать развиваться. Я еще раз проговариваю: нам надо проработать вопрос с метрополитеном, понять, что им нужно, и выделить им средства из бюджета.

Напомним, что параметры бюджета следующего года, принятого в первом чтении, следующие: доходы  75,4 млрд (собственные  33,1 млрд, безвозмездные поступления — 42,3 млрд), расходы  76,2 млрд, дефицит — 800 млн. На 2024 год: доходы  74,2 млрд, расходы  74,7 млрд. На 2025 год: доходы и расходы  по 67,5 млрд, дефицит отсутствует.

 

Ранее редакция сообщала о проблемах в сфере общественного транспорта с позиции перевозчиков.

Фото Flickr — Gensa Gensa

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Тариф на проезд Поправки в бюджет общественный транспорт муниципальный контракт


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