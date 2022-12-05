Новосибирску может не хватить денег для перевода транспорта на муниципальный контракт

Мэрия Новосибирска ведет переговоры с региональным правительством по поводу софинансирования программы перевода общественного транспорта на муниципальный контракт. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев, отвечая на вопросы депутатов горсовета в ходе первой декабрьской сессии.

— Вопрос решен частично, — говорит Васильев. — Мы на следующий год сохраняем ту пропорцию, которая была в 2022 году. Ведем переговоры по вышестоящему бюджету по поводу увеличения объема выделяемых денежных средств. Пока договоренности не достигли. Это в процессе.

Одновременно, как сообщают в мэрии, рассматривается вопрос еще одного транспортного софинансирования — на приобретение новых трамваев. Цена вопроса — 100 млн рублей из средств регионального бюджета.

Стоит отметить, что «транспортная» составляющая стала одной из самых обсуждаемых перед принятием проекта городского бюджета в первом чтении.

— Насколько я знаю, у нас в планах на следующий год был перевод 43 маршрутов на муниципальный контракт, — говорит депутат Наталья Пинус. — Нам осенью на комиссии по городскому хозяйству сообщали, что необходимо предусмотреть всего 6,6 млрд рублей (2 млрд — за счет тарифа, 4,6 млрд — в бюджете).

Вопрос перевода транспорта на муниципальный контракт в части контроля за перевозчиками поднял и депутат Александр Бурмистров. По мнению депутата, у недобросовестных перевозчиков появляется возможность зарабатывать дважды — на контракте с муниципалитетом и на пассажирах, с которых может взиматься плата за проезд наличными.

— Затраты, связанные с переводом на муниципальный контракт, в бюджете составляют 1,4 млрд, — говорит Бурмистров. — В какой мере эта сумма будет компенсирована за счет пассажиров — такой вопрос я задавал на общественных слушаниях. Ответ: то ли 30%, то ли треть. У нас появляется безвозвратно затратная часть в бюджете — около 1 млрд. Какие прогнозируются убытки, расходы для бюджета, когда весь транспорт перейдет на муниципальный контракт? Как будет организован контроль перевозчиков, чтобы не зарабатывали дважды? Хотелось бы обратиться с предложением: в течение нескольких месяцев собрать совещание и пояснить, как это будет выглядеть.

Депутат Светлана Каверзина подняла вопрос перспектив новосибирского метрополитена. Напомним, что стоимость проезда в метро повышается до 30 рублей. Ранее руководство предприятия говорило о необходимом повышении тарифа до 35 рублей.

Мэр Новосибирск рад, что у города появится возможность устанавливать тариф на проезд — Продолжаю настаивать на том, чтобы мы рассмотрели нужды нашего метрополитена, — говорит Каверзина. — Они просили тариф в 35 рублей, им утвердили 30 рублей. А 35 рублей планировались с учетом того, чтобы хоть немного начать развиваться. Я еще раз проговариваю: нам надо проработать вопрос с метрополитеном, понять, что им нужно, и выделить им средства из бюджета.

Напомним, что параметры бюджета следующего года, принятого в первом чтении, следующие: доходы — 75,4 млрд (собственные — 33,1 млрд, безвозмездные поступления — 42,3 млрд), расходы — 76,2 млрд, дефицит — 800 млн. На 2024 год: доходы — 74,2 млрд, расходы — 74,7 млрд. На 2025 год: доходы и расходы — по 67,5 млрд, дефицит отсутствует.

Ранее редакция сообщала о проблемах в сфере общественного транспорта с позиции перевозчиков.