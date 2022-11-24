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Мэрию Новосибирска обязали приобрести почти 700 единиц новой дорожной техники

  • 24/11/2022, 17:05
Автор:
дорожная техника
Ранее город планировал закупать по 20-30 единиц в течение трех лет.

Суд Центрального района Новосибирска обязал мэрию города приобрести 670 единиц техники для уборки городских улиц. Соответствующие исковые требования ранее заявил прокурор Новосибирска Роман Сивак. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Как пояснили редакции в пресс-службе ведомства, столь впечатляющие цифры обусловлены тем, что лишь 25% муниципальной техники в настоящее время находится в нормативном состоянии. Пока судебное решение в силу не вступило.

По нормативу положено более 1,5 тыс единиц техники, поясняют в прокуратуре. Решение вступит в силу, если не будет исполнено будут запущены механизмы принудительного исполнения.

Как сообщают в ведомстве, финансовые источники для приобретения новой техники муниципалитетом — вне компетенции контролирующих органов.

Это задача муниципалитета, заявляют в ведомстве. Варианты есть: у федерального центра брать, бюджетный кредит, перераспределять имеющиеся средства и т.д. Но это компетенция мэрии.

уборка снега

Прокуратура проверит как Новосибирск убирают от снега

Ранее, по итогам проверки уборки снега на территории улично-дорожной сети, по информации прокуратуры, было выявлено более 40 нарушений, внесено 6 представлений руководителям ДЭУ и главам районов, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.

Тем не менее, стоит отметить, что дефицит техники — вопрос для города довольно болезненный. Пока, как следует из доклада начальника департамента транспорта Константина Васильева на оперативном совещании у главы города, муниципалитет может себе позволить новую технику в объёмах гораздо более скромных, чем требует прокуратура. В частности, по информации департамента, на этой неделе на улицы Новосибирска вышли 17 единиц новой техники, поставки ещё 13 единиц ожидаются до середины декабря.

Ранее в ходе заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству начальник департамента финансов Александр Веселков сообщал, что в планах муниципалитета, нарастить объёмы закупок — по 20 – 30 единиц техники в год на протяжении предстоящих трёх лет. Что касается уже имеющейся техники, то, как было озвучено в ходе заседания, её износ в среднем составляет около 80%. Планы по передаче полномочий по уборке городских дорог на аутсорсинг пришлось отодвинуть на следующий год — пока мэрия к этому не готова исходя из финансовых показателей.

 

Ранее редакция рассказала о том, что прокуратура запустила процесс паспортизации дорог Новосибирска. Но он все равно идет со скрипом

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега прокуратура дорожная техника


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