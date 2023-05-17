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В Новосибирске предлагают создать Гайд-парк

  • 17/05/2023, 11:05
Автор:
дискуссия
Мэрия получила предложение о создании такой площадки за счет бюджета.

В мэрию Новосибирска поступило предложение о создании за бюджетный счет так называемого «Гайд-парка». Об этом сообщает информагентство «Развитие бизнеса» со ссылкой на автора идеи – столичного предпринимателя.

«Гайд-парк» это площадка со сценой, где люди могут свободно поделится своими мыслями, знаниями, опытом в формате публичного выступления, поясняют задумку в информагентстве. Принять участие может любой желающий, главное, чтобы выступление не касалось политики.

Со своей стороны автор предложения готов подготовить некую творческую программу по этому поводу.

В то же время, как считают опрошенные корреспондентом Infopro54 эксперты, едва ли в Новосибирске есть необходимость для подобного проекта, тем более за бюджетный счет. В частности, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, курирующая «культурную» сферу и общественные пространства, считает, что в городе подобные площадки уже действуют. Предложение предпринимателя, по словам вице-мэра, к ней еще не поступало.

У нас есть сквер около театра «Глобус», где все желающие могут выражать свою позицию по заявлению на проведение митинга, а также в других скверах, сообщает Анна Терешкова.

По мнению директора информагентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, формат «Гайд-парка» так или иначе будет включать в себя политическую составляющую, вне зависимости от изначально заявленной тематики общественных дискуссий.

В нынешних условиях сложно представить формат публичного самовыражения вне политконтекста, считает Кузнецов. Даже если его фактически нет, могут додумать. Также вряд ли возможна институализация проекта, в рамках которого люди смогут публично высказываться без предварительного согласования с властями. В спокойное время властям даже выгодно было бы поддержать создание подобной площадки на периферии, чтобы отправлять туда — с глаз долой из центра — все протестные акции. Но даже в этом случае политические риски были бы зашкаливающие.

При этом, по мнению эксперта, данная инициатива может «зайти» ее автору  как инструмент для раскрутки личного бренда или какого-то сопутствующего проекта.

«Гайд-парк» — место для публичных выступлений на открытом воздухе. Локации получили название в честь Гайд-парка, который находится в центре Лондона, где собираются начинающие ораторы.

 

Ранее редакция сообщала о создании в Новосибирске визит-центра.

Фото Pixabay.com, автор TechLine

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Политика Город

Регионы: Новосибирск

Теги : общественное пространство Мэрия Новосибирска гражданская активность Гайд-парк Анна Терешкова Андрей Кузнецов


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