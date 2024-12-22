Почти на 20 процентов выросло производство обуви в Новосибирской области

За 11 месяцев текущего года в Новосибирской области произведено 1,8 млн пар обуви, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (оператор единой национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Больше половины общего объема производства приходится на тапочки — 1,1 млн пар или 59%, на сапоги — 14%, на галоши — 9%, на сандали — 6%, на туфли и кроссовки — по 4%, на ботинки — 3%.

На Новосибирскую область приходится 45% от всего произведенного объема обуви. Регион является лидером в Сибири. На втором месте оказалась Томская область (39%), на третьем — Омская область (9%).

По мнению властей, легальных производителей и маркетологов, контрабандные и поддельные обувные товары достигают 33% рынка, а ежегодные потери бюджета – 200-300 млрд рублей. Контрафакт продаётся не только на рынках, но порой и в торговых центрах, и в интернет-магазинах. Поэтому летом 2018 года в в России стартовал эксперимент по маркировке обуви. С 1 июля 2020 года маркировка стала обязательной. Теперь запрещено производство и импорт обуви без маркировки, а также оптовая и розничная продажа немаркированной обуви.

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