Штрафы за большинство нарушений ПДД повышаются с 1 января

Госдума одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП), которые предполагают увеличение с 1 января 2025 года целого ряда штрафов за нарушение правил дорожного движения. Документ был внесен в Госдуму в октябре парламентом Кабардино-Балкарской Республики.

Так, штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передача права на управление автомобилем вырастет с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Столько же придется заплатить за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования.

Превышение разрешенной скорости движения тоже обойдется нарушителям дороже: если превышение составит от 20 до 40 километров в час, штраф вырастет с 500 рублей до 750 рублей, при превышении от 40 до 60 километров в час — с диапазона 1 000— 1500 рублей до диапазона 2000 —2250 рублей, а за превышение скорости более чем на 80 километров в час — 7500 рублей (вместо 5000 рублей). Стоит отметить, что водителя по-прежнему могут лишить права управления транспортом на полгода. В случае повторного нарушения штраф составит 3000—3750 рублей (сейчас — 2000-2500 рублей).

За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2250 рублей (вместо 1500 рублей).

Любители выезжать на встречную полосу теперь заплатят 7500 рублей вместо 5000 рублей штрафа. Кроме того, до 2250 рублей увеличится штраф за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на ней (сейчас — 1500 рублей).

Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика вырастет с 1000 рублей до 1500 рублей, а за повторное нарушение — с 5000 рублей до 7500 рублей. Езда с непристёгнутым ремнем безопасности грозит штрафом в 1500 рублей вместо 1000 рублей.

За 11 месяцев 2024 года в городе на 7,8% выросла статистика по смертности в результате ДТП. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил председатель Валерий Ильенко. Он не исключил, что рост статистики связан с тем, что в Новосибирске работает всего 4 комплекса фотовидеофиксации из установленных 156. Он также напомнил, что город продолжает терять по 300 млн рублей в месяц из-за того, что камеры не работают.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запустили интеллектуальную транспортную систему.